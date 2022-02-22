Байден обвинил Россию в начале вторжения на Украину

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Власти США уверены, что Россия начала вторжение на территорию Украины. Об этом заявил в своем обращении американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.
"Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств", – отметил глава государства.
По мнению президента США, его российский коллега формирует обоснование для захвата большей территории.
"Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше", – выразил мнение Байден.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.
На следующий день российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Помимо прочего, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных.
Позднее Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
Кроме того, государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что под эти меры подпал 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие решения признать ДНР и ЛНР.
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