Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие Украине – постпред США при ООН

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Власти США не собираются осуществлять поставки ядерного оружия на Украину. Об этом сообщила представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.

Как передает РИА Новости, союзники США также не планируют передавать Киеву ядерное оружие.

Ранее Владимир Путин в ходе обращения к россиянам назвал планы Украины создать ядерное оружие не пустой бравадой. Президент отметил, что ситуация в мире после появления такого оружия изменится кардинальным образом.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ заявил, что заявления Киева о желании вернуть себе статус ядерной страны достаточно опасны.

Кроме того, глава министерства обороны РФ подчеркнул, что у Украины существуют возможности создать ядерное оружие. В этой стране, по его словам, есть для этого и специалисты, и технологии, а возможности создания самого оружия наблюдаются большие, чем у Ирана и Северной Кореи.