В МИД России обвинили Запад в двуличии из-за ядерного оружия

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит их базовым обязательствам под Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Дипломат подчеркнул, что Москва категорически не согласна с таким двуличием западных стран.
"Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия", – сказал Ермаков в интервью РИА Новости.
Ранее в Госдепе заявили, что власти Соединенных Штатов опасаются, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории страны обычных и ядерных сил России.
До этого лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. Политики подчеркнули, что готовы поддерживать приверженность обязательствам, которые налагаются по Договору о нераспространении ядерного оружия.
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