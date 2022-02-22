Володин направил соглашения с ДНР и ЛНР в профильные комитеты Госдумы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил внесенные Владимиром Путиным в Госдуму соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками в профильные комитеты. Об этом сообщается на официальном сайте Думы.

Речь идет о договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР, а также Россией и ДНР.

Как уточняется в базе Думы, соглашения планируется заключить сроком на 10 лет.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее указы президента о признании ДНР и ЛНР были опубликованы на официальном портале правовой информации. В частности, Минобороны РФ было поручено осуществить на территории республик функции по поддержанию мира.