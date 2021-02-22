МИД КНР призвал США скорректировать курс в отношении Китая

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Глава МИД Китая Ван И призвал США изменить курс по отношению к КНР, сообщает газета "Коммерсант".

По его мнению, в последние годы два государства столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений из-за администрации Дональда Трампа.

"Предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него", – сказал Ван И.

Он считает, что "неизмеримый ущерб" отношениям оказали давление на Китай и попытки сдержать его. В связи с этим глава МИД заявил о необходимости "разрушить стены ошибочных представлений" и "расчистить путь к знанию и пониманию Китая".

Он заверил, что Пекин не собирается бросать вызов Вашингтону. Ван И напомнил, что Китай никогда не вмешивался в дела США и приветствовал укрепление страны. Также, по его словам, у Китая нет намерений свергать правительства и экспортировать идеологию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал изменить стратегическую концепцию альянса. По его словам, нынешняя концепция, принятая НАТО в 2010 году, не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией.

Новая стратегия будет направлена на сдерживание России и Китая, поделился Столтенберг. Он предложил внести изменения в концепцию на следующей встрече лидеров стран – участниц блока