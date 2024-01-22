Военные США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно у берегов Йемена

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Военные США сообщили, что заявление хуситов о поражении торгового судна Ocean Jazz не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости.

"Сообщения поддерживаемых Ираном террористов-хуситов о якобы успешной атаке на торговое судно Ocean Jazz заведомо ложно", – заявили в Центральном командовании и Пятом флоте США.

Там также подчеркнули, что Центр навигационного сопровождения поддерживает постоянный контакт с судном.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение атаковало корабль Ocean Jazz. При этом, согласно его заявлению, хуситы идентифицировали корабль, как принадлежащий ВМС США.

До этого йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе 19 января. В Пентагоне подтвердили факт атаки на американский танкер, но уточнили, что ракеты упали в воду рядом с кораблем.