В ГД внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за французских наемников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет по международным делам направил в Госдуму проект обращения к Национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава комитета ГД Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

По словам Слуцкого, проект постановления хотят обсудить на заседании, которое пройдет 24 января.

"Депутаты ГД считают важным обратиться к Национальному собранию Франции для инициирования парламентского расследования участия граждан республики в преступных действиях киевского режима в целях пресечения любых форм наемничества на Украине", – сказано в тексте проекта.

17 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.

19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.

В МИД РФ отметили, что послу Франции в Москве Пьеру Леви заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

