Израиль не согласился на предложение ХАМАС о прекращении огня в обмен на заложников – СМИ

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Израиль не согласился прекратить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Сделку по освобождению порядка 130 заложников в течение 30 дней продвигают представители США, Египта и Катара. По данным телеканала, большую часть деталей согласовали, однако пунктом преткновения стало постоянное прекращение огня – Израиль этого не хочет.

ХАМАС же требует, чтобы в обмен на это Израиль прекратил боевые действия, вывел войска из сектора, обеспечил свободу передвижения, разрешил вдвое увеличить объем поставок гуманитарной помощи и отпустил большое число палестинских заключенных.

11–12 января в суде ООН в Гааге прошли слушания по иску ЮАР против Израиля. Еврейское государство обвинили в нарушении Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

В ЮАР считают, что Израиль намеренно хотел своими действиями вызвать в секторе Газа голод и обезвоживание, в результате чего многие жители анклава могут в ближайшее время просто умереть.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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