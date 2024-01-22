Оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины утилизируют – СМИ

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Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не будут передавать Черноморскому флоту. Судна утилизируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

В 2014 году после воссоединения полуострова с РФ ВМС Украины оставили здесь около 20 кораблей. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.

По словам собеседника агентства, процесс утилизации для отдельных кораблей был приостановлен из-за необходимости обеспечения безопасности российских кораблей.

До воссоединения Крыма с Россией Военно-морские силы Украины насчитывали в своем составе около 40 боевых судов. Многие из них не прошли необходимый ремонт из-за нехватки средств и были утилизированы.

Ранее секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба сообщил, что в этом году в стране может начаться работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ. По его словам, строительные работы в Очамчирской бухте, где расположится пункт, пока не идут – на данном этапе он проектируется.

До этого стало известно, что представители министерств обороны Турции, Румынии и Болгарии заключили меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.