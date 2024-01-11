Турция, Румыния и Болгария создадут противоминную военно-морскую группу в Черном море

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Представители министерств обороны Турции, Румынии и Болгарии заключили меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Об этом заявила в соцсети X пресс-служба турецкого ведомства.

Так, по мнению главы Минобороны Турции Яшара Гюлера, боевые действия, которые происходят на Украине, формируют минную угрозу для безопасности передвижения судов в Черном море. В связи с этим решение о создании комитета было принято летом 2023 года.

Также Гюлер подчеркнул, что деятельностью по очистке Черного моря от мин будет заниматься лишь военно-морской флот (ВМФ) трех стран, заключивших меморандум.

"Мы ценим возможный вклад нечерноморских стран и наших союзников в эту работу. Их содействие данной работе может быть определено в дальнейшем при наличии подходящих условий", – добавил глава оборонного ведомства Турции.

Ранее стало известно, что в конце июля 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин.

Неразорвавшиеся мины обезвредили уже в августе, а все закрытые пляжи открыли.

До этого появилась информация о мине, взорвавшейся на побережье Черного моря в грузинском Батуми. Инцидент произошел в 25 метрах от берега в воде. О пострадавших не сообщалось.



Пляж в Турции закрыли из-за обнаружения 28 неразорвавшихся мин