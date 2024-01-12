Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году

Фото: ТАСС/Отдел Тихоокеанского флота

В этом году в Абхазии может начаться работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ, сообщат РИА Новости со ссылкой на секретаря совета безопасности Абхазии Сергея Шамбы.

По его словам, строительные работы в Очамчирской бухте, где расположится пункт, пока не идут – на данном этапе он проектируется. При этом уже в 2024 году может начаться его функционирование.

"Назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении", – сказал Шамба.

Он добавил, что строительство пункта отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и все видят, как они выполняются. В частности, по его словам, с 2008 года в республике нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация в приграничном районе.

В октябре прошлого года президент республики Аслан Бжания сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота России. Москва и Сухум подписали соответствующее соглашение.

По его словам, пункт ВМФ РФ будет в Очамчирском районе. Он также добавил, что от России исходит поддержка, которая позволяет абхазским специалистам повышать квалификацию в российских учебных заведениях. Бжания подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество Сухума и Москвы должно повысить обороноспособность России и Абхазии. В рамках этого проводятся различные учения войск.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. Российские и абхазские военные вместе обеспечивают безопасность республики. На границах Абхазии работают пограничники ФСБ РФ.

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