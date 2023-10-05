В Абхазии заявили, что в республике появится пункт постоянного базирования ВМФ РФ

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Новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России появится на побережье Черного моря в Абхазии. Москва и Сухум уже подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента республики Аслана Бжания.

В интервью, приуроченном к 30-летию Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и Дню независимости, он заявил, что в день праздника в Абхазию зашел малый ракетный корабль. Бжания назвал его "очень современным судном с серьезными боевыми возможностями".

По его словам, пункт ВМФ РФ будет в Очамчирском районе. Он также добавил, что от России исходит поддержка, которая позволяет абхазским специалистам повышать квалификацию в российских учебных заведениях.

Бжания подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество Сухума и Москвы должно повысить обороноспособность России и Абхазии. В рамках этого проводятся различные учения войск.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. Российские и абхазские военные вместе обеспечивают безопасность республики. На границах Абхазии работают пограничники ФСБ РФ.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости. Он добавил, что отношения между двумя странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства.

В феврале прошлого года Сухум признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Бжания выразил уверенность, что все граждане Абхазии поддерживают данное решение.

Путин заявил, что ВМФ в 2023 году пополнят 30 кораблей