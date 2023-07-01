Глава Абхазии в разговоре с Путиным поддержал действия властей РФ 24 июня

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что полностью поддерживает действия властей России во время событий 24 июня. Об этом он сказал в телефонной беседе с Владимиром Путиным.

"Бжания выразил полную поддержку предпринятых российскими властями действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности населения и стабильности в стране", – сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны России опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований