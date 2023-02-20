Ряд общественных организаций Абхазии выступили против вхождения республики в состав РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Несколько общественных организаций Абхазии выступили против якобы возможного вступления в состав РФ. Они заявили, что вопрос о статусе республике не подлежит обсуждению. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление общественников.

В этом заявлении говорится, что Абхазия стремится к дружественным отношениям со всеми народами и государствами, в том числе и с Россией. Общественники отметили, что формат отношений с РФ полностью устраивает все стороны и не нуждается в дальнейших изменениях.

"Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям", – говорится в заявлении.

Также общественники заявили, что на сегодняшний день вариант вхождения Абхазии в какие-либо союзные государства не в интересах республики.

Слухи о якобы возможном присоединении Абхазии к территории России появились на некоторых неофициальных интернет-ресурсах после того, как стало известно о рабочей поездке президента республики Аслана Бжания в Москву.

Глава Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба уже опроверг эти слухи, отметив, что подобная информация не имеет ничего общего с реальностью. Он также добавил, что признание независимости республики не подлежит пересмотру, сославшись на Конституцию Абхазии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение о непризнании паспортов РФ, выданных гражданам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии.

Как уточнили в организации, подобные меры направлены на нормальное функционирование внешних границ, общей визовой политики, а также учреждены в целях обеспечения безопасности государств, входящих в состав Евросоюза.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подобное решение ЕС примером бесчеловечной политики сегрегации.

По ее словам, руководство Евросоюза уже давно доказало, что его глубоко циничные действия в консульско-визовой сфере подчинены политическим целям.

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