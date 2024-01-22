В Финляндии прошло шествие с требованием открыть КПП на границе с Россией

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Русскоязычные жители Финляндии провели в Хельсинки и Тампере шествие, требуя от местных властей найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП на российской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что марш был согласован с полицией, он проходил на одной из центральных улиц Хельсинки. Предварительно, в акциях приняли участие не более 50 человек.

По словам одной из участниц шествия, финское правительство обеспечило транспортировку грузов между двумя странами по морю и железной дороге. В связи с этим жители призвали правительство организовать способы пересечения наземной границы Финляндии и РФ для всех людей, имеющих на это законное право.

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В январе МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. В ведомстве добавили, что финское правительство будет регулярно оценивать решение по мере развития ситуации в приграничных территориях России в сотрудничестве с МВД и другими госорганами.

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