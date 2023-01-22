В частном доме Байдена обнаружили еще 6 новых секретных документов – СМИ

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Следователи Минюста США провели обыск в частном доме американского президента Джо Байдена в Делавере и обнаружили еще шесть секретных документов. Об этом со ссылкой на адвоката Боба Баэура сообщает CNN.

Уточняется, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. На месте присутствовали адвокаты и представители Белого дома.

По словам Бауэра, некоторые из найденных документов относятся к периоду работы Байдена в сенате, а некоторые – к тому времени, когда он занимал пост вице-президента Соединенных Штатов.

"Эти шесть предметов являются дополнением к материалам, ранее найденным в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в его личном кабинете. <...> Ни Байден, ни первая леди Джилл Байден не присутствовали при обыске", – говорится в сообщении.

Ранее в январе стало известно, что в здании, вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, была найдена партия секретных документов. Бумаги обнаружили в офисном помещении, которое президент США использовал с 2017 по 2019 год. Позднее еще несколько документов с пометкой "секретно" были найдены в примыкающей к гаражу комнате в доме Байдена в Делавере.

После этого конгрессмены Республиканской партии США заявили, что небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет. Законодатели призвали привлечь Байдена к ответственности.



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