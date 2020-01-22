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Политика

22 января, 12:34

Путин назначил Чайку полномочным представителем президента в СКФО

политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора РФ в связи с переходом на другую работу. На этот пост назначен Игорь Краснов, освобожденный указом президента от должности заместителя председателя СК.

Юрий Чайка занимал должность генпрокурора последние 13 лет. Выступая на заседании Совета Федерации он предположил, что Краснов хорошо справится со своими обязанностями. "Я думаю, у него все получится, все ляжет", – сказал он.

Чайка также подчеркнул, что Краснов – выходец из органов прокуратуры и понимает, как работает ведомство. Также Чайка пожелал Краснову всего самого доброго.

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