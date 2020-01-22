Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому от должности заместителя председателя Следственного комитета России освобождается Игорь Краснов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

"Освободить генерал-лейтенанта юстиции Краснова Игоря Викторовича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", – говорится в документе.

В соответствии с указом Игорь Краснов назначается генеральным прокурором России.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили кандидатуру Краснова на пост генерального прокурора страны. Юрий Чайка был освобожден от ранее занимаемой им должности из-за перехода на новую работу. Ему было предложено стать полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выступая на заседании Совета Федерации Краснов заявил, что не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров. Он отметил, что речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет. Кроме того, он добавил, что позиции Генпрокуратуры и Следственного комитета могут разниться, однако все полномочия регулируются законом.