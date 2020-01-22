Процесс по импичменту Трампа будет проведен в ускоренном режиме

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Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, согласно которой верхняя палата законодательного органа может провести процесс по импичменту президента страны Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом информирует ТАСС.

Автором соответствующей инициативы по срокам и последовательности разбирательства стал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Отмечается, что его предложение подверглось критике cо стороны представителей демократии.

Ранее американист рассказал, собирается ли Трамп в отставку. По словам эксперта, конгрессмены-демократы в палате представителей проявили партийное единство и проголосовали за импичмент, против запуска процедуры высказались лишь трое.

Процедуру импичмента президента США начали в палате представителей. Основанием для этого послужил разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время беседы с которым глава Штатов якобы оказывал давление на коллегу, чтобы тот инициировал расследование деятельности сына Джо Байдена.