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Политика

12:19

Американист рассказал, собирается ли Трамп в отставку

политика

Фото: ТАСС/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев оценил заявление американского президента Дональда Трампа, который попросил сенаторов не затягивать с началом процесса импичмента. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам эксперта, конгрессмены-демократы в палате представителей проявили партийное единство и проголосовали за импичмент, против запуска процедуры высказались лишь трое.

"Ситуация повторится в зеркальном отражении в сенате. В этом смысле партийное противостояние продолжится, но у них уже будет большинство, в отличие от палаты представителей, и они просто отвергнут этот импичмент. Трампу импичмент не грозит", – считает Рогулев.

Ранее палатой представителей было утверждено обвинительное заключение в отношении Трампа. В частности, ему инкриминировали злоупотребление властью и препятствование конгрессу.

Процедуру импичмента американского лидера начали в палате представителей. Основанием для этого ставили разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Во время беседы президент США якобы давил на украинского коллегу, чтобы тот инициировал расследование деятельности сына Джо Байдена.

Комментируя все происходящее, Трамп отмечал, что ему "очень весело" и что его это "совершенно не беспокоит".

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