Захарова отреагировала на заявление Порошенко об "украинских оккупантах"

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Президент Украины Петр Порошенко оказался в неловкой ситуации, публично заявив об украинской оккупации Донбасса. Оговорку украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают "Дни.ру".

По информации издания, 22 января, выступая на мероприятии по случаю Дня соборности страны, Порошенко отметил, что этот день "будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта...". Быстро осознав свою ошибку, президент Украины поправился и продолжил речь о "российской агрессии".

"Браво, давно пора было назвать вещи своими именами", – заявила в ответ Мария Захарова на своей странице в Facebook. "И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь", – подчеркнула она.

Ранее Петр Порошенко назвал принятый закон о Донбассе "технологией возвращения территорий". Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.