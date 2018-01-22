Порошенко назвал принятый закон о Донбассе "технологией возвращения территорий"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса – это "технология возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины".

По его словам, именно этим закон и ценен. Приняли его в минувший четверг. Россия в нем названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса – "оккупированными".

Москва, в свою очередь, заявила, что непричастна к событиям в Донбассе, а, напротив, заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.