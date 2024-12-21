Парламент Абхазии снял неприкосновенность с депутата Адгура Харазии

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Депутаты парламента Абхазии сняли неприкосновенность с парламентария Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС.

28 из 35 присутствовавших депутатов, рассмотрев представление исполняющего обязанности генпрокурора Дамира Квицинии, на основании заключения Верховного суда страны проголосовали за это решение.

"Дать согласие на лишение неприкосновенности с депутата Народного собрания – парламента Республики Абхазия Харазии Адгура Рафетовича и возбуждение уголовного дела", – указано в сообщении.

По словам Кицинии, будет заведено дело по статьям "убийство общеопасным способом" и "покушение на убийство общеопасным способом".

Стрельба у парламента Абхазии произошла 19 декабря. В результате были ранены депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия. Позднее Голандзия скончался.

В совершении случившегося подозревается Харазия.

СМИ со ссылкой на источник в абхазском парламенте сообщали, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике.

