21 декабря, 23:04Политика
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: Министерство обороны РФ
В четырех областях Украины объявили режим предупреждения об угрозе с воздуха, сообщает РИА Новости.
В частности, сирены звучат в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
До этого тревогу объявили в Днепропетровской области, однако спустя 14 минут ее отменили.
Накануне взрывы прозвучали неподалеку от окраин Киева. В пригороде украинской столицы работают системы противовоздушной обороны.
В ночь на 17 декабря взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Первые взрывы в Херсоне были слышны около полуночи по московскому времени, после чего в городе начался пожар.
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