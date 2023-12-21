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21 декабря, 23:04

Политика

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Министерство обороны РФ

В четырех областях Украины объявили режим предупреждения об угрозе с воздуха, сообщает РИА Новости.

В частности, сирены звучат в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

До этого тревогу объявили в Днепропетровской области, однако спустя 14 минут ее отменили.

Накануне взрывы прозвучали неподалеку от окраин Киева. В пригороде украинской столицы работают системы противовоздушной обороны.

В ночь на 17 декабря взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Первые взрывы в Херсоне были слышны около полуночи по московскому времени, после чего в городе начался пожар.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года

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