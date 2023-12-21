Израильские саперы уничтожили сеть подземных туннелей, где располагались офисы ХАМАС

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Израильские саперы уничтожили сеть подземных туннелей, где располагались офисы высшего военного руководства палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

По данным израильского военного ведомства, ЦАХАЛ выявила террористическую инфраструктуру, созданную в элитном квартале в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, которые соединяют укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС.

21 декабря эта сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом.

Ранее стало известно, что палестинские группировки, в том числе ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

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