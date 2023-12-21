Эксперт заявила, что санкционная политика Запада попала в "ловушку большой страны"

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Ожидания Запада от введенных против РФ санкций не оправдались из-за эффекта "ловушки большой страны". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материал главы Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Дарьи Ушкаловой.

Если государство – крупный игрок на каком-либо рынке, то ограничение поставок всегда провоцирует рост мировых цен, отметила эксперт. Это дает возможность компенсировать снижение объемов поставок, а также упрощает диверсификацию.

По мнению Ушкаловой, формальная эффективность санкций противоречит стратегической эффективности.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов согласился с этим и обратил внимание, что ограничения Запада дестабилизировали обстановку на рынке. Таким образом, "ловушка большой страны" уменьшает давление, которое оказывают антироссийские санкции, резюмировали в РАН.

Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Кроме того, Россия расширила список представителей структур и стран Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ, в ответ на новый пакет рестрикций.



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