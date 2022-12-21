Пушков заявил об отсутствии оснований для разблокировки Facebook, Instagram и Twitter в РФ

Фото: depositphotos/tatsianama

В настоящее время нет никаких оснований для разблокировки на территории России соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации), а также Twitter, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Нет никаких оснований, для того чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются", – сказал сенатор в интервью ТАСС.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде указали, что политика компании, которой принадлежат соцсети, направлена против РФ и вооруженных сил станы.

Ранее в Госдуме заявили, что блокировка данных соцсетей на территории России дает преимущество российским разработчикам. Как указывал первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, необходимо предлагать мировому сообществу новые варианты коммуникации, основанные на других принципах безопасности и защиты персональных данных.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!