В Instagram рассказали о проблемах пользователей с доступом к своей учетной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые пользователи Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ организации) испытывают проблемы с доступом к своей учетной записи. Об этом сообщила компания в Twitter.

Руководство социальной сети рассказало, что специалисты изучают эти проблемы. Компания извинилась за доставленные неудобства.

Организация NetBlocks, которая анализирует работу интернета, сообщила, что Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ организации) испытывает технические неполадки, из-за чего ряд учетных записей пользователей отображаются как заблокированные. При этом в компании исключили вероятность того, что эти проблемы связаны со сбоями в работе интернета на уровне стран или фильтрацией контента.

Ранее пользователи Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) сообщили о сбоях в работе сервиса. Первые сообщения стали поступать около 15:00, но позже их число резко увеличилось. При этом больше всего жалоб поступало из США.



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