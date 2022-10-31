16:40Технологии
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Пользователи Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Первые сообщения о проблемах в работе соцсети стали приходить около 15:00, однако позднее их число резко увеличилось. Больше всего жалоб поступает из США. Также на неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и Австралии.
Большинство пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, также есть сбои в работе сайта и при входе в учетную запись.
Ранее пользователи Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) сообщили о сбоях.
На неполадки пожаловались пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и других стран.
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