Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые сообщения о проблемах в работе соцсети стали приходить около 15:00, однако позднее их число резко увеличилось. Больше всего жалоб поступает из США. Также на неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и Австралии.

Большинство пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, также есть сбои в работе сайта и при входе в учетную запись.

Ранее пользователи Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) сообщили о сбоях.

На неполадки пожаловались пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и других стран.

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