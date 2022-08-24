Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети

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Пользователи Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) сообщили о сбоях в работе социальной сети в США и Европе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Первые сообщения о проблемах появились около 09:04 по московскому времени. На сбои пожаловались пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и других стран.

При этом большинство пользователей испытывали трудности в работе приложения, некоторые отмечали проблемы с сайтом и авторизацией.

Ранее неполадки в работе поисковой системы Google наблюдали пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии и Испании. Позже в корпорации восстановили работу поисковой системы. Сообщалось, что пользователи отправили около 26 тысяч сообщений о сбоях в работе.

