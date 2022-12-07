Правительство РФ одобрило проект о блокировке онлайн-ресурсов по сбору денег для ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство предоставило положительный отзыв на закон, согласно которому все онлайн-ресурсы, призывающие отправлять деньги на нужды украинской армии, будут заблокированы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Правительство России поддержало наш законопроект, принятие которого позволит оперативно блокировать призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации", – сообщил он.

Депутат выразил надежду, что в Госдуме также одобрят данную инициативу, так как, по его мнению, ее следует принять как можно быстрее.

Ранее замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что о разблокировке Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организацией) не может идти речи.

По мнению депутата, такие соцсети осуществляют свою деятельность против государства и являются информационным оружием.

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