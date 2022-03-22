В Госдуме назвали пользу от блокировки Instagram и Facebook

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Блокировка Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в РФ) на территории России дает преимущество отечественным разработчикам. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью "Ленте.ру".
По его мнению, российские разработчики могут создать альтернативу заблокированным социальным сетям и тем самым занять лидерские позиции на рынке. Боярский добавил, что сейчас многие законодательные инициативы будут направлены на стимулирование активности разработчиков в части замещения продуктов.
Он подчеркнул, что необходимо предлагать мировому сообществу новые варианты коммуникации, основанные на других принципах безопасности и защиты персональных данных.
"У нас прекрасные специалисты работают по всему миру. Свято место пусто не бывает. Я думаю, что мы этим резким исходом крупных американских игроков простимулируем появление чего-то нового, современного и совершенного для того, чтобы наши пользователи остались довольны", – сказал Боярский.
21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.
До этого компания разрешила в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.
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