В Госдуме назвали пользу от блокировки Instagram и Facebook

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Блокировка Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в РФ) на территории России дает преимущество отечественным разработчикам. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью "Ленте.ру".

По его мнению, российские разработчики могут создать альтернативу заблокированным социальным сетям и тем самым занять лидерские позиции на рынке. Боярский добавил, что сейчас многие законодательные инициативы будут направлены на стимулирование активности разработчиков в части замещения продуктов.

Он подчеркнул, что необходимо предлагать мировому сообществу новые варианты коммуникации, основанные на других принципах безопасности и защиты персональных данных.

"У нас прекрасные специалисты работают по всему миру. Свято место пусто не бывает. Я думаю, что мы этим резким исходом крупных американских игроков простимулируем появление чего-то нового, современного и совершенного для того, чтобы наши пользователи остались довольны", – сказал Боярский.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

До этого компания разрешила в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.

