Бывший замглавы генштаба ВСУ Артеменко объявлен в розыск в РФ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко объявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу данных МВД.

По версии следствия, из-за приказов Артеменко были убиты и ранены 222 жителя Донбасса, включая 17 детей, в 2017–2019 годах. Кроме того, оказались разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры.

В октябре этого года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение Артеменко за его преступные приказы.

Ранее следователи также завершили расследование уголовного дела в отношении командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В июне прошлого года он дал своим подчиненным приказ об обстреле пляжа в Севастополе, в результате чего погибли люди, в том числе 2 ребенка, и получили ранения 129 человек.