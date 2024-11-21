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21 ноября, 08:42

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Portal Obronny: Зеленский предложил США разрабатывать природные ресурсы на Украине

Зеленский предложил США разрабатывать природные ресурсы на Украине

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США сотрудничество в разработке украинских природных ресурсов, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Portal Obronny.

Как говорится в материале издания, это могло бы помочь Зеленскому завоевать расположение избранного президента Штатов Дональда Трампа. Минеральные ресурсы Украины, включая титан, графит и литий, могут сыграть ключевую роль в переговорах президентов, считают журналисты.

По данным NYT, на Украине находятся 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития. Однако эти месторождения не осваивались из-за отсутствия соответствующих технологий.

При этом, отмечают СМИ, осуществление плана Зеленского затруднено из-за местоположения ресурсов, так как богатые месторождения находятся под контролем России.

Между тем Зеленский был шокирован победой Трампа на выборах в США. Об этом заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, у украинского лидера отсутствует политический мандат, а страна под его руководством может существовать только за счет огромных зарубежных финансовых займов.

В свою очередь, покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". С его слов, офис президента ежемесячно получает со всех госорганов десятки миллионов долларов.

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