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Слова украинского президента Владимира Зеленского о неспособности Киева вернуть Крым военным путем являются поздним прозрением. Таким мнением поделился депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее Зеленский в интервью зарубежным СМИ признал, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Вместе с тем Украина не собирается юридически отказываться от утраченных территорий, планируя "вернуть Крым дипломатическим путем".

"В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу", – цитирует парламентария РИА Новости.

Шеремет добавил, что Киеву стоит навсегда забыть о Крыме, поскольку он никогда не вернется под контроль Украины ни силовым, ни дипломатическим путем.

По информации СМИ, гарантии безопасности стали Киеву важнее территориальных претензий после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США, учитывая перспективу возможных переговоров.

На это указывал в том числе секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. При этом он подчеркнул, что официального отказа от территорий не будет.