Глава МИД Армении принял приглашение Лаврова посетить Москву

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принял приглашение российского коллеги Сергея Лаврова в ближайшее время посетить с рабочим визитом Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.
"Главы МИД Армении и РФ подчеркнули важность сохранения динамичности и интенсивности диалога между двумя странами, в том числе и посредством взаимных визитов", – отмечается в релизе МИД Армении.
В ходе переговоров с президентом Армении Арменом Саркисяном в Ереване Лавров передал ему благодарность от Владимира Путина за оценку совместного заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
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