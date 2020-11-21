Глава МИД Армении принял приглашение Лаврова посетить Москву

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принял приглашение российского коллеги Сергея Лаврова в ближайшее время посетить с рабочим визитом Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

"Главы МИД Армении и РФ подчеркнули важность сохранения динамичности и интенсивности диалога между двумя странами, в том числе и посредством взаимных визитов", – отмечается в релизе МИД Армении.

В ходе переговоров с президентом Армении Арменом Саркисяном в Ереване Лавров передал ему благодарность от Владимира Путина за оценку совместного заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.