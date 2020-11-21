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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Он прибыл в составе межведомственной делегации. Также в столицу Армении прибыл и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Сообщается, что в делегацию вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В правительстве Армении подчеркнули, что члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее Владимир Путин заявил, что конфликты, подобные тому, который произошел в Нагорном Карабахе, и их урегулирование представляют для России особое значение. Он отметил, что вопрос урегулирования ситуации в регионе является важным с точки зрения обеспечения внутренней безопасности.
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