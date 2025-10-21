Форма поиска по сайту

21 октября, 23:22

Политика

Израиль получил еще два тела погибших заложников

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Израиль получил останки еще двух заложников, погибших в плену в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Обмен произошел при посредничестве международной организации Красный Крест. В данный момент военнослужащие везут останки в Израиль. После этого тела будут доставлены в Национальный центр судебной медицины для проведения процедуры идентификации.

По завершении процедуры опознания семьям погибших будет направлено официальное извещение.

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о выполнении первых пунктах мирного соглашения по урегулированию конфликта в Газе в ночь на 9 октября. Члены гуппировки пообещали освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

В рамках соглашения, официально подписанного в Египте, ХАМАС передал израильской стороне всех живых заложников. Также были переданы останки погибших.

