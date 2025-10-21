Депутат Милонов предложил наградить певца Крида шоколадной медалью

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наградить певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин. – Прим. ред.) шоколадной медалью. Инициативу парламентарий высказал в беседе с изданием "Абзац".

Таким образом чиновник прокомментировал решение о присвоении исполнителю звания заслуженного артиста Башкирии. Милонов отметил, что ему сложно судить о решениях властей другого региона, но выразил облегчение, что это произошло не в Санкт-Петербурге.

Депутат предположил, что в Башкирии Крид может исполнять что-то необычное, но добавил, что не видит в его творчестве значимого вклада в русское искусство. Более того, он высказал мнение, что его песни – обычная попса, которая быстро забывается.

"Люди хотят – присваивают. Можно общественную медаль большую дать, например, как "лучшему певцу за победу в караоке-состязаниях" из картона вырезают. Шоколадную можно медаль ему дать", – заключил парламентарий.

В конце августа Крид попал в скандал из-за своего концерта в "Лужниках". Внимание общественности привлек номер, в котором певец поцеловался с танцовщицей на сцене. Выступление было промаркировано как "12+", однако зрителям пришлось наблюдать откровенные танцы и сцену поцелуя, что и вызвало бурную реакцию.

После скандального шоу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Крида на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних".