Дело возбуждено в отношении Егора Крида из-за рекламы виски

Фото: телеграм-канал "ЕГОР КРИД"

Против российского исполнителя Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) и рэпера Toxi$ (настоящее имя – Андрей Смелянский), а также в отношении производителя виски и площадки "ВКонтакте" возбуждено дело о нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Санкт-Петербургу.

Жалобу в ведомство направил гражданин, который заметил в клипах артистов рекламу алкогольной продукции. Специалисты петербургского УФАС посмотрели видеоролики, которые были размещены на платформе "ВКонтакте", и определили, что там не только демонстрируется виски, но и отсутствует пометка о рекламе и предупреждение о вреде чрезмерного употребления спиртного. Также клип содержит бранные слова.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что рекламировать алкоголь в Сети запрещено. Кроме того, любые коммерческие материалы можно размещать в интернете с пометкой "реклама". Также запрещается использование бранных слов.

"Сотрудники проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана – нарушителям грозит штраф", – сказано в заявлении ведомства.

В 2023 году Лига безопасного интернета внесла певца Егора Крида в черный список блогеров-нарушителей из-за рекламы онлайн-казино. Глава организации Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Роскомнадзор с просьбой заблокировать аккаунты певца.

Сами исполнитель расценил высказывания Мизулиной как оскорбительные и не соответствующие действительности, поэтому обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако инстанция не удовлетворила его просьбу.

