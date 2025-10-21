В ГД предложили усилить контроль за детскими онлайн-платформами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо усилить контроль за детскими онлайн-платформами, считает член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Об этом депутат сообщил в интервью ТАСС.

По его мнению, интернет-сервисы для детей стали удобной средой для злоумышленников из-за их открытости и слабых механизмов модерации. Немкин отметил, что, согласно данным УБК МВД России, мошенники часто обманывают детей и похищают данные и деньги их родителей, предлагая им выполнить задания из видео для получения онлайн-валюты в игре Roblox.

Также агентства Bloomberg и Wired отмечали рост числа случаев эксплуатации детей через онлайн-платформы: если в 2019 году их фиксировались сотни, то к 2024 году речь шла уже о десятках тысяч.

Немкин подчеркнул, что в России необходимо системно усиливать регулирование и требования к детским цифровым сервисам. Платформы, работающие на российском рынке, обязаны применять проактивную модерацию контента, верификацию пользователей, мониторинг подозрительных коммуникаций и мгновенную блокировку при выявлении рисков.

Кроме того, добавил депутат, государство и IТ-сообщество в месте с родителями и школами должны формировать у детей устойчивые навыки цифровой гигиены и критического восприятия онлайн-среды.

Ранее зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 предложил начать регулировать использование детьми социальных сетей. По его мнению, подростков необходимо ограничивать как минимум во времени, которое они проводят в Сети. Однако на данный момент в обществе нет понимания, как должно выглядеть регулирование.