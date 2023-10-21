Байден сообщил, что провел 3 месяца на Украине во главе комитета Сената

Фото: ТАСС/АР//Evan Vucci

Президент США Джо Байден сообщил, что провел на Украине в общей сложности три месяца во время председательства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Байден, за два года председательства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США с 2007 по 2008 год, он провел на Украине три месяца.

Он отметил, что в это время он "разбирался с олигархами и коррумпированной системой".

"За эти два года я, наверное, провел на Украине в общей сложности три месяца", – заявил он на приеме в Вашингтоне.

Сообщается, что будучи вице-президентом, Байден побывал на Украине шесть раз: в 2009, трижды в 2014, 2015 и 2017 году.

В августе 2008 года кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. Байден фактически являлся куратором внешнеполитического курса администрации Обамы. Именно поэтому некоторые сенаторы считали Байдена неофициальным куратором политического переворота на Украине в феврале 2014 года.

Ранее Байден заявил, что человечеству нужен "новый мировой порядок" и Соединенные Штаты могут построить его. По словам Байдена, у США есть возможность "объединить мир так, как никогда не было раньше".