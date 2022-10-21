Политолог оценил шансы на политическую "реинкарнацию" Бориса Джонсона

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Возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра может вызвать недовольство британского общества и подорвет позиции консерваторов. Об этом Москве 24 рассказал политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Ранее премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Лиз Трасс подала в отставку, заявив, что не может справиться со своими обязанностями. По данным СМИ, ее предшественник Борис Джонсон может снова выдвинуть собственную кандидатуру на эту должность. Пост премьер-министра он покинул летом этого года.

Шатилов, комментируя возможное возвращение на политическую арену Джонсона, допустил, что такое действительно может произойти.

"Судя по тому, как развивается кадровая политика в рамках современного британского истеблишмента, конечно, все может быть. Другое дело, что в соответствии с логикой кадровых назначений и решений вообще-то войти в одну и ту же воду дважды, особенно в сжатые сроки, почти невозможно", – рассуждает политолог.





Александр Шатилов политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Борис Джонсон в свое время фактически был вынужден уйти в отставку из-за своей крайне неэффективной, иногда даже скандальной политики. Поэтому возвращать его на этот пост – значит, еще больше напрягать британское общество, которое и так сейчас находится в состоянии достаточно выраженного протеста и недовольства.

Кроме того, возвращение Джонсона на пост премьер-министра серьезно подорвет позиции консерваторов, считает эксперт.

"Консерваторы продемонстрируют, что у них скамейка запасных минимальная. Второй момент – скандальность Джонсона тоже, мягко говоря, не играет им на руку. В британском обществе, которое требует более солидных политиков, его такой, как говорится, периодически политический и международный креатив не принимают, и это тоже вызовет дополнительное напряжение", – прогнозирует Шатилов.





Александр Шатилов политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Если все-таки британские консерваторы хотят побороться за будущее, я думаю, они попытаются изыскать какую-то иную кандидатуру на пост премьера, ни коим образом не проводя реинкарнацию Джонсона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу возможного возвращения Джонсона на пост премьера Великобритании. По его словам, этот вопрос является внутренним делом британцев. РФ не имеет обыкновения вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, подчеркнул официальный представитель Кремля.



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