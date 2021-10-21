Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

04:10

В Чехии намерены пересмотреть отношения с Россией

политика за рубежом

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Проект программы новой правящей коалиции Чехии предусматривает ревизию отношений с Россией и Китаем.

Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, который является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД Чехии в новом кабмине.

"В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и КНР", – приводит слова политика РИА Новости.

Дворжак также добавил, что Прага будет акцентировать внимание на правах человека и гражданском обществе.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Чехии заявили о невозможности разрыва отношений с Россией. Там отметили, что сейчас диалог между Москвой и Прагой находится в точке замерзания, это связано с инцидентом во Врбетице.

Отношения между двумя странами обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

В конце июня Чехия потребовала от России компенсации ущерба за эти взрывы. Нота с таким требованием была вручена российскому послу в Чехии Александру Змеевскому.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать