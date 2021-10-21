В Чехии намерены пересмотреть отношения с Россией

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Проект программы новой правящей коалиции Чехии предусматривает ревизию отношений с Россией и Китаем.

Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, который является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД Чехии в новом кабмине.

"В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и КНР", – приводит слова политика РИА Новости.

Дворжак также добавил, что Прага будет акцентировать внимание на правах человека и гражданском обществе.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Чехии заявили о невозможности разрыва отношений с Россией. Там отметили, что сейчас диалог между Москвой и Прагой находится в точке замерзания, это связано с инцидентом во Врбетице.

Отношения между двумя странами обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

В конце июня Чехия потребовала от России компенсации ущерба за эти взрывы. Нота с таким требованием была вручена российскому послу в Чехии Александру Змеевскому.