Санкции против "Северного потока – 2" затронут более 120 компаний Европы

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Оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" – компания Nord Stream 2 AG объявила о новых санкциях против проекта со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года", – заявили в компании.

При этом представители Nord Stream 2 AG подчеркнули, что не могут комментировать потенциальные последствия действий американских властей. Однако известно, что напрямую санкции затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы.

Ранее Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций против проекта "Северный поток – 2". Это означает, что теперь ограничения затрагивают любые компании, которые так или иначе работают над строительством трубопровода.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в октябре выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.

