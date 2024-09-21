Зеленский заявил, что США и Британия еще не разрешили бить дальнобойными ракетами по РФ

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Вашингтон и Лондон пока не давали разрешение Киеву отправлять дальнобойные ракеты вглубь России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации", – добавил он.

По его словам, партнеры Украины переживают, что это приведет к еще большему обострению.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории РФ США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева, пишут, в свою очередь, СМИ. Журналисты отмечают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет.

