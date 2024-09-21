Politico: власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску

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Власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из опасений о том, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе. Об этом сообщает издание Politico.

"Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности", – указано в сообщении.

Кроме того, согласно данным издания, в течение последнего месяца эсминец Sterett был направлен к побережью Аляски "в ответ на действия кораблей ВМФ России в этом районе".

О том, что РФ и КНР стали чаще проводить учения и маневры в регионе также заявил сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан.

В июле канадские и американские истребители поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков РФ и КНР близ Аляски. Тогда в США заявили, что будут отвечать на подобные инциденты "присутствием на присутствие".

До этого два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Его продолжительность составила более десяти часов.