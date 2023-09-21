Пашинян опроверг информацию о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха

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Публикуемые в армянских СМИ и соцсетях сообщения о массовых жертвах среди мирных граждан Нагорного Карабаха не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом Пашинян отметил, что официальные данные по количеству жертв, которые уже были распространены, являются верными.

Кроме того, премьер-министр Армении сообщил, что на сегодняшний день режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается. По его словам, информация о нахождении войск Азербайджана в Степанакерте – ложная.

"Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется", – добавил он.

Однако Пашинян подчеркнул, что карабахские подразделения до сих пор находятся на своих местах, так же как и ВС Азербайджана.

Премьер-министр Армении прокомментировал также ситуацию по беженцам, заявив, что его республика готова принять 40 тысяч семей из Нагорного Карабаха.

"Хочу отметить, что в настоящее время прямой опасности для гражданского населения Нагорного Карабаха не существует", – заключил Пашинян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха.

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