Фото: телеграм-канал Caspian Live || 24/7

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла на переговоры с азербайджанской стороной в Евлах, сообщает информационное агентство Тренд.

По его информации, представители жителей непризнанной республики приехали в сопровождении российского миротворческого контингента.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Кроме того, в результате обстрела из стрелкового оружия погибла группа российских миротворцев. Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Баку о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана.

Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков