Президент Польши заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, Россия должна выплатить Украине военные репарации. Свою речь он произнес с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступление длилось почти полчаса и было полностью посвящено Киеву.
"Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций", – приводит его слова РИА Новости.
Дуда заявил, что Польша не перестанет предпринимать действия с целью привлечения России к ответственности за то, что она якобы нарушила международное право. По его словам, Варшава начала сотрудничество с Международным уголовным судом для "поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных".
Польский политик также намекнул на тему военных репараций, которые Варшава требует от Берлина. По его мнению, это относится к "нерешенным вопросам прошлого".
Ранее в Польше оценили размер ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны нацистской Германией. Сумма составила 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов. После Дуда заявил, что Польша должна получить от России репарации за Вторую мировую войну.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Президент Польши заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет
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